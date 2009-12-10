НБУ: банкноты 1992 года обязательны для приема

Банкноты образца 1992 года являются действительным платежным средством и обязательны для беспрепятственного приема.

Об этом говорится в телеграмме Главного управления Национального банка Украины в Киеве и Киевской области, имеющейся в распоряжении агентства УНИАН.

«В последнее время в Национальный банк Украины поступают от граждан жалобы на то, что учреждения банков и торговые предприятия Киевского региона отказываются принимать от населения банкноты образца 1992 года», - говорится в телеграмме.

При этом Нацбанк напоминает, что в июне 2003 года было принято постановление НБУ №258 «Об изъятии из наличного оборота банкнот образца 1992 года номинальной стоимостью 1, 2, 5, 10 и 20 гривен», которое на сегодня остается в силе.

«В соответствии с указанным постановлением, банкноты образца 1992 года являются действительным платежным средством и обязательны для беспрепятственного принятия по их номинальной стоимости учреждениями банков по всем видам платежей, торговыми организациями и предприятиями сферы услуг при осуществлении расчетов за товары, услуги», - указывает регулятор.