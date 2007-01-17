В Украине может подешеветь бензин

Министерство топлива и энергетики Украины считает, что на сегодня в Украине имеются предпосылки для постепенного снижения цен на нефтепродукты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго.

В сообщении отмечается, что 16 января под председательством министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО состоялось заседание Секретариата экспертно-аналитической группы по вопросам функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

Во время заседания была рассмотрена ценовая ситуация на рынке нефтепродуктов и ресурсное наполнение рынка в январе-феврале текущего года.

Как свидетельствуют расчеты Минтопэнерго, составленные на основе данных нефтеперерабатывающих заводов и наибольших импортеров, в январе ожидается профицитный баланс нефтепродуктов в отношении к балансу января 2005 г. Ожидается, что аналогичным способом сформируется февральский баланс, который окончательно будет составлен в третьей декаде января.

"Рассмотрение ценовой ситуации засвидетельствовало наличие предпосылок для постепенного снижения цен в оптовой, а в дальнейшем и в розничной торговле. Главным фактором для таких прогнозов является стремительное падение цен на европейском рынке. В частности, за 12 дней января цены на бензин А-95 снизились на 14,8%, на российское дизтопливо - на 11,1%", - отмечено в сообщении.

На заседании Секретариата представители крупнейших операторов рынка проинформировали, что под воздействием ситуации на мировом рынке они уже провели существенное снижение оптовых цен и планируют последующую их корректировку с учетом динамики внешнего рынка и цен на нефтяное сырье.

Вместе с тем, на заседании был презентован первый информационный бюллетень Секретариата, который содержит анализ ситуации на рынке нефтепродуктов за последний месяц (с 12 декабря 2006 г. по 12 января 2007 г). В бюллетене впервые применен алгоритм (методика) оценки объективности розничных цен, который был разработан Секретариатом экспертно-аналитической группы по согласованию с операторами на рынке нефтепродуктов.

"Как свидетельствуют проведенные расчеты, текущие цены на автозаправочных станциях находятся в пределах расчетного коридора, который говорит об объективности имеющегося уровня розничных цен", - сказано в сообщении Минтопэнерго.

При этом отмечено, что поскольку указанный алгоритм базируется на динамике цен внешнего и внутреннего рынков, участники заседания констатировали наличие предпосылок для начала снижения розничных цен на нефтепродукты уже в первой половине февраля.

Было принято решение рекомендовать на следующем заседании экспертно-аналитической группы, которое состоится 25-30 января, утвердить методику оценки объективности розничных цен и формат публичного бюллетеня.

«Благодаря разработанному алгоритму, государство и потребители всегда будут уверены в объективности цен на нефтепродукты, а игроки рынка смогут прогнозировать собственную прибыльность и стабильно обеспечивать ресурсное наполнение рынка», – сказал во время заседания Ю.БОЙКО.

Справка УНИАН. На сегодня два (Херсонский и Одесский) из шести украинских нефтеперерабатывающих заводов находятся на реконструкции.

Емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута. По данным Минтопэнерго, импортные нефтепродукты в общем объеме потребления составляют 30-35%. Треть из них ввозится из России, а остальные поставляются нефтеперерабатывающими предприятиями Беларуси, Литвы, Болгарии и других стран.