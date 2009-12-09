Под Харьковом останавливали российский поезд из-за подозрительного предмета

Под Харьковом в поезде из Санкт-Петербурга вчера был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство.

Об этом сообщается на официальном сайте Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления МЧС Украины в Харьковской области Павла ОДАРЮКА.

В частности, по его данным, в поезде российского формирования №7 «Санкт-Петербург – Севастополь» в вагоне №9 проводником был обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.

В 18.10 поезд был остановлен на станции «Мерефа» и выведен на запасные пути. Пассажиры поезда были экстренно эвакуированы.

Подозрительный предмет был уничтожен на платформе станции взрывотехниками. Движение поездов по станции было прекращено в 19.50 на время выполнения работ.

Спецслужбы Украины проводят следственные действия.