Инвестор стадиона «Металлист» получил награду от УЕФА

УЕФА наградила памятным отличием главного инвестора и координатора подготовки Харькова к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, президента группы DCH, президента ФК «Металлист» Александра ЯРОСЛАВСКОГО по случаю открытия реконструированного стадиона «Металлист».

Как передает корреспондент УНИАН, награду А.ЯРОСЛАВСКОМУ вручил директор Евро-2012 Мартин КАЛЛЕН.

Он отметил, что открытие стадиона «Металлист» - «это очень важная этапная веха на пути к Евро-2012, и это настоящий футбольный стадион, и очень приятно иметь в одном лице и президента футбольного клуба, и владельца стадиона, и человека, отданного футбольному делу, делу 2012».

«Я хочу поздравить господина ЯРОСЛАВСКОГО с его днем рождения, с его юбилеем, и, конечно, для нас чрезвычайно важными являются завершение строительства стадиона и открытие стадиона. И сегодня мы поможем осуществиться нынешним торжествам, и мы будем сотрудничать на протяжении последующих двух с половиной лет, как добрые партнеры с тем, чтобы иметь прекрасный чемпионат, прекрасный турнир в 2012 году», - сказал М.КАЛЛЕН.

При этом он выразил сожаление по поводу того, что президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ не смог прибыть на сегодняшний праздник.

«Но он передал господину ЯРОСЛАВСКОМУ наилучшие пожелания и благодарность за все то, что сделано и еще будет сделано в подготовке к Евро-2012», - добавил М.КАЛЛЕН.

«Я благодарен за такую высокую оценку европейской организации. Для нас всех и для меня лично это большая честь, и я очень горд за наш город, за харьковчан и за наших болельщиков, что нас знают в Европе», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Он поздравил всех с сегодняшним открытием стадиона, «которого мы все ждали».

Как сообщал УНИАН, сегодня А.ЯРОСЛАВСКИЙ празднует свой 50-летний юбилей.