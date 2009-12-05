Министр обороны Бразилии побывал на "Южмаше"

Бразилия направит весной 2010 года в Днепропетровск на ГППО «Южмашзавод» своих экспертов для ознакомления с производством и разработки новых общих проектов в космической отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Федеративной Республики Бразилия Нельсон ДЖОБИМ, который сегодня с рабочим визитом посетил ГПКБ «Южное» им. М.К. Янгеля и ГППО «Южный машиностроительный завод» им. Макарова.

Министр обороны Бразилии выразил уверенность, что украинско-бразильская программа по производству ракетоносителя «Циклон-4» будет не единственным общим проектом. По его словам, в ближайшее время планируется начать разработку еще ряда аналогичных программ.

„Через четыре месяца мы направим в Днепропетровск группу бразильских экспертов, которые более детально ознакомятся с техническим потенциалом производства „Южмаша” с целью разработки новых проектов. Это не мое мнение, такое указание дал мне Президент Бразилии Луи Инасио Лула да СИЛВА. А указания Президента не обсуждаются, а выполняются!», - отметил Н.ДЖОБИМ.