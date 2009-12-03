Украина пополнилась 232 гражданами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 1 декабря подписал указ о принятии к гражданству Украины 232 лиц, из них 14 несовершеннолетних.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства со ссылкой на Службу по вопросам гражданства Секретариата Президента, к гражданству приняты представители 33 национальностей: россияне (32%), армяне (15%), азербайджанцы (9%), грузины (7%), молдаване (6%). В целом же с начала года согласно указам Президента гражданами Украины стали 3123 человека.

На протяжении 2009 года в соответствии с решениями Президента, органов внутренних дел, диппредставительства и консульских учреждений гражданство Украины обрели около 36 тысяч лиц. Прекратили гражданство - свыше 6 тысяч лиц.

В 2004-2009 годах гражданство Украины получили около 310 тысяч лиц - преимущественно это те, кто обрел этот статус по своему территориальному происхождению (то есть они сами или их близкие родственники родились или постоянно проживали на территории нашего государства).