Во Львовской области разоблачили пирамиду ”стоимостью” свыше 10 млн. грн.

Во Львовской области сотрудники УБОП разоблачили должностных лиц частного предприятия, которые завладели 10,3 млн. грн. граждан, обещая на указанные средства построить для них жилье.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, установлено, что должностные лица предприятия на протяжении 2004-2006 годов заключили фиктивные договора с 87 местными жителями о паевом участии в строительстве жилых домов (фактически строительство не осуществлялось) и незаконно завладели их денежными средствами.

Затем правонарушители часть полученных денег (755,6 тыс. грн.) путем заключения фиктивного договора о приобретении товарно-материальных ценностей легализовали и присвоили.

Против предпринимателей возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).