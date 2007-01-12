В Харькове студентка убила и выбросила на мусорник младенца

По подозрению в убийстве младенца задержана 20-летняя студентка-заочница одного из вузов Харькова.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, тело новорожденного ребенка с признаками насильственной смерти было найдено 5 января в мусорном контейнере на территории одного из детсадов Харькова. Судмедэкспертизой установлено, что причиной смерти младенца стали многочисленные резаные раны шеи и проникающие колото-резаные ранения головы и туловища.

В тот же день прокуратурой Дзержинского района Харькова по факту преднамеренного убийства новорожденной девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство малолетнего ребенка).

11 января по подозрению в совершении преступления задержана 20-летняя жительница одного из районов области, студентка-заочница одного из высших учебных заведений Харькова, которая созналась, что выбросила своего ребенка на мусорник, нанеся ему ножевые ранения. По словам студентки, она сделала это из-за страха, что о ее малыше узнают родители.