Ющенко обвинил правительство в срыве финансирования АПК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвинил правительство в срыве графиков бюджетного финансирования агропромышленного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе торжественного собрания по случаю Дня работников сельского хозяйства.

По словам Президента, на сегодня из Стабилизационного фонда Госбюджета на программы финансирования АПК перечислено всего 11% запланированного годового оборота, то есть из 2,1 млрд. грн. перечислено около 200 млн. грн.

При этом он подчеркнул, что в 2009 году бюджетная поддержка производителей агропромышленного комплекса существенно уменьшена. По словам В.ЮЩЕНКО, из запланированных на поддержку развития АПК 6,8 млрд. грн., из общего фонда бюджета предусмотрено всего 935 млн. грн., а остальное - за счет Стабфонда и специального фонда бюджета, которые практически не наполняются.

Аграрный фонд не выплатил более 0,5 млрд. грн. фермерам, отдавшим в него зерно, заявил Президент, подвергнув критике деятельность Аграрного фонда за неэффективное использование бюджетных средств, в частности на закупку топлива и удобрений. «Мы можем этот уникальный проект загубить за полгода такой работы», - сказал он.

Президент заявил, что схема возвращения НДС экспортерам сельхозпродукции через Аграрный фонд – непрозрачная, и обвинил правительство в коррупции. По словам В.ЮЩЕНКО, правительство сделало очередную схему возвращения НДС экспортерам сельхозпродукции через Аграрный фонд, что фактически является возмещением НДС натурой.

«Эта схема имеет непрозрачный характер. Отбор предприятий совершается в ручном режиме, и там кроется колоссальная коррупция», - заявил Президент.

По его словам, это только усугубило проблему.

В.ЮЩЕНКО отметил, что на сегодня в Украине задолженность по компенсации НДС экспортерам составляет 15 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины расширил схему возмещения НДС зерном из государственного продовольственного резерва Аграрного фонда, включив экспортеров пшеничной и ржаной муки, спирта и подсолнечного масла.

Соответствующие изменения в постановление №86 правительство внесло постановлением №1001 от 23 сентября т.г.

Согласно изменениям, НДС может возмещаться как зерном, так и пшеничной и ржаной мукой.