Газпром: если под Новый год что-то пойдет не так, виновата будет Украина

ОАО «Газпром» не видит причин для повторения газовых конфликтов с Украиной в канун Нового года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«То, как сейчас складываются наши взаимоотношения, как сейчас идут платежи, и то, какие документы мы вчера подписали, наверное, позволяет нам рассчитывать, что объективно причин для каких-либо конфликтных ситуаций в канун Нового года нет», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

По его мнению, главное - чтобы в Украине не произошло каких-то форс-мажоров или каких-то откровенных провокаций, которые бы поставили под угрозу выполнение всех обязательств.

«В частности, я могу напомнить, что в прошлом году 30 декабря, в выходной день, киевский суд принял решение о признании действующего контракта на транзит не действующим. К сожалению, полностью исключить такую возможность нельзя, но мы искренне надеемся на то, что всё будет нормально», - сказал он.

С.КУПРИЯНОВ уверен, что если что-то пойдёт не так, то в этом будет виновата Украина. «Это однозначно», - подчеркнул он.