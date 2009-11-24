Нафтогаз «топит» Ощадбанк?

В октябре НАК "Нафтогаз Украины" перестала своевременно платить Ощадбанку по кредитам. Госбанк был вынужден сформировать резервы под крупнейшего заемщика и впервые с начала года получил 550 млн грн убытка, пишет Коммерсант-Украина.

Издание ссылается на данные балансов крупнейших банков за октябрь, из которых следуют данные об убытках Ощадбанка и о снижении его активов на 1,53 млрд грн – до 59,19 млрд грн. А также на данные своего источника в госбанке, который сообщал, что в октябре банк намерен начать формирование резервов под кредиты крупнейшего заемщика – НАК "Нафтогаз Украины": "Кредитный портфель газового монополиста увеличивается, поэтому мы должны снизить класс заемщика, что нам также рекомендовал сделать Нацбанк после своей последней проверки".

Нацбанк отдельным постановлением позволил Ощадбанку нарушать норматив Н7 (максимальный кредитный риск на одного заемщика – не более 25% регулятивного капитала) в отношении НАК, пишет издание. В результате на 1 июля, по данным рейтингового агентства Fitch, Ощадбанк сформировал 54% своего кредитного портфеля благодаря "Нафтогазу" (22,4 млрд грн).

Председатель правления Ощадбанка Анатолий Гулей отказался комментировать финансовые показатели своего учреждения. В пресс-службе "Нафтогаза" также воздерживаются от комментариев относительно ухудшения платежной дисциплины. Источник в Минтопэнерго подтвердил неуплату НАК процентов по кредитам Ощадбанку. "В октябре действительно были задержки",– сказал он.

Кредитор НАК уверяет, что конфликт исчерпан. "Вопрос уже урегулирован",– заявил изданию сотрудник Ощадбанка. По его мнению, проблему с платежами НАК решит контроль сотрудников Контрольно-ревизионного управления за всеми платежами участников энергетического рынка. В Ощадбанке также рассчитывают на выполнение постановления Кабмина #1082/2008, обязывающее теплокоммунэнерго (ТКЭ) открыть счета в госбанке и оплачивать через них газ. Пока из 1262 предприятий только 386 открыли спецсчета, и через Ощадбанк осуществляется только 30% оборота ТКЭ.

Еще один способ решить проблему с повышением платежеспособности НАК банкиры видят в увеличении тарифов для населения. Но предполагают, что перед выборами на это никто не пойдет, «даже несмотря на требование МВФ».