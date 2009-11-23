20 человек умерли от пневмонии в Донецкой области

В Донецкой области от пневмонии умерло 20 человек, из них трое детей.

Об этом УНИАН сообщила сегодня исполняющая обязанности Главного государственного санитарного врача Донецкой области Лариса ГУСЕВА.

Согласно сообщению, секционный материал умерших людей направлен для расшифровки диагноза в Центральную СЭС г. Киева.

Характеризуя эпидситуацию по области в целом, она отметила, что за минувшие сутки было зарегистрировано 758 обращений за медицинской помощью больных ОРВИ, гриппом и их осложнениями. С начала эпидемии – 30 октября – общее количество заболевших составило 93 тыс. 305 человек, в том числе 34 тыс. 899 детей в возрасте до 18 лет. Стационарное лечение получили 5 тыс. 38 больных, из них уже выписаны по выздоровлению – 3 тыс. 935.

По словам эпидемиологов, на прошлой неделе отмечалось дальнейшее снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ (на 33% в сравнении с предыдущей неделей), который был ниже уровня эпидемического порога на 24%, в том числе среди детей дошкольного возраста и школьников.

В то же время, превышение эпидпорога на 4,5-28% отмечается на территории 8 городов и районов области, в частности, в городах Красноармейск, Димитрово, Краматорск, Дебальцево и др.

По данным вирусологических исследований, в этиологии заболеваний преобладают возбудители гриппа типа А.

Л.ГУСЕВА также сообщила, что в диагностической лаборатории Донецкой облСЭС проведены первые исследования 24 образцов инфекционного материала, в 7 случаях установлено наличие вируса гриппа А/H1N1. Таким образом, на сегодня в области зарегистрированы 12 случаев лабораторно подтвержденного гриппа А/H1N1.