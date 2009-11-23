Действующий глава государства, кандидат в Президенты Украины на второй срок Виктор ЮЩЕНКО планирует ввести специальные налоговые суды, которые будут решать налоговые, таможенные и другие фискальные споры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, представляя свою предвыборную программу в “Украинском доме” в Киеве.

В частности, В.ЮЩЕНКО отметил, что государство должно применять дополнительные стимулы для предприятий, специальные программы трудовой мобильности и гибкого реагирования образования на рыночный спрос.

По его словам, практика введения дополнительных налогов и сборов, взимания налогов заранее, двойного налогообложения прибыли будет категорически прекращена. Он обещает, что налог на добавленную стоимость будет возмещаться своевременно, а система налогообложения добавленной стоимости будет приведена в соответствие с европейским законодательством.

«Мы снизим штрафные санкции для предприятий, увеличим предельные сроки представления отчетности и сроки представления апелляций», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он добавил, что будут введены специальные налоговые суды, которые будут решать налоговые, таможенные и другие фискальные споры.