Погода на завтра

В ближайшие дни погода на территории Украины существенно не изменится.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, завтра, 23 ноября, ожидается переменная облачность, без осадков, лишь днем на крайней западе местами небольшой дождь. Ночью и утром в Украине местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью - от 1° мороза к 4° тепла, на побережье морей - 3-8°; днем - 5-10° тепла, в южной части - 9-14°.

В Киеве и Киевской области без осадков, ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области - от 1° мороза к 4° тепла, днем - 5-10° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем - 8-10°.