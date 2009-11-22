Погода на завтра
13:31, 22 ноября 2009Общество
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В Киеве ночью 1-3° тепла
В ближайшие дни погода на территории Украины существенно не изменится.
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, завтра, 23 ноября, ожидается переменная облачность, без осадков, лишь днем на крайней западе местами небольшой дождь. Ночью и утром в Украине местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью - от 1° мороза к 4° тепла, на побережье морей - 3-8°; днем - 5-10° тепла, в южной части - 9-14°.
В Киеве и Киевской области без осадков, ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью по области - от 1° мороза к 4° тепла, днем - 5-10° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем - 8-10°.
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