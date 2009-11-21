В Киеве безработный шантажировал чиновников фальшивым удостоверением

Работники Управления борьбы с организованной преступностью ГУ МВД в городе Киеве и Управления государственной охраны Украины задержали мужчину, который с использованием фальшивого удостоверения советника первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА шантажировал предпринимателей и должностных лиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ТУРЧИНОВА, отметив, что «это не первый случай, когда задерживают мошенников, которые подделывают удостоверения ответственных работников Кабинета министров Украины для использования в корыстных действиях или вымогательства».

В то же время, как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, задержание состоялось вчера. Задержанный – безработный житель одной из восточных областей Украины.

Теперь правоохранители опрашивают свидетелей данных событий. Более подробную информацию по этому поводу в милиции пообещали предоставить позже.