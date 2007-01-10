Фонд госимущества сможет учесть конъюнктуру при приватизации

Парламентский Комитет по вопросам экономической политики рекомендует принять проект закона «Об особенностях приватизации объектов права государственной собственности в 2007 году».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, такое название в соответствии с предложениями Президента Украины имеет теперь Закон «О перечне объектов права государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2007 году» (реестр. № 2550).

Как сообщил председатель комитета Владимир ЗАПЛАТИНСКИЙ, во время подготовки документу ко второму чтению комитетом были учтены предложения Президента Украины. В частности, была исключена статья 2 (предусматривала утверждение объектов права государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2007 году, согласно дополнению 3), статья 3 (Фонду государственного имущества Украины поручалось разработать и утвердить поквартальный план приватизации таких объектов) и статья 4 (о приватизации в соответствии с принципами открытого аукциона объектов, включенных в перечень, который содержит дополнение 3 данного Закона).

В пресс-службе сообщили, что в ходе беседы Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с председателем комитета Владимиром ЗАПЛАТИНСКИМ, которая состоялась во вторник (9 января), Президент отметил, что подпишет закон, который будет учитывать его предложения. В связи с этим В. ЗАПЛАТИНСКИЙ выразил уверенность в принятии закона и его подписании Президентом.

Присутствующая на заседании председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК согласилась с изменением названия законопроекта и отметила, что ФГИУ поддерживает принятие законопроекта с учетом предложений главы государства.

Таким образом, с принятием данного законопроекта ФГИУ не будет ограничен списками объектов приватизации и сможет работать в обычном режиме в соответствии с конъюнктурой рынка.

Кроме того, отмечает пресс-служба, данным законопроектом предусматривается разблокирование приватизации «Укртелекома», который теперь подлежит приватизации на общих основаниях.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 декабря приняла Закон “О перечне объектов права государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2007 году”. Законом предусмотрена, в частности, приватизация пакетов акций ОАО «Укртелеком» и ОАО «Одесский припортовый завод», а также приватизация пакетов акций 12 облэнерго.

28 декабря Президент Украины вернул данный закон со своими предложениями в Верховную Раду. Глава государства считает, что некоторые нормы документа не отвечают Конституции Украины и Закону «О приватизации государственного имущества».