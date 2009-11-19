Киевское метро по выходным и вечерам будет закрывать выходы с 4 станций

С 1 декабря 2009 года изменяется режим работы четырех станций Киевского метрополитена.

Как сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен”, вестибюли №2 станций «Нивки» (выход к проспекту Победы), «Героев Днепра» (выход к остановке автотранспорта, который курсирует в направлении г. Вышгород) и «Позняки» (выход к улицам Мишуги, Руденко, Вишняковская), а также вестибюль станции «Крещатик» (выход на улицу Городецкого) будут открыты для пассажиров только в рабочие дни с 07.00 до 19.00.

В выходные и праздничные дни указанные вестибюли будут закрыты.