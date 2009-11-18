Военкоматы возобновили осенний призыв

Сегодня, 18 ноября, после почти трехнедельной паузы возобновляется отправление молодого пополнения со сборных пунктов областных военных комиссариатов в рамках призывной кампании “Осень-2009”.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, в связи со сложной эпидемической обстановкой в государстве, решением временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО, начиная с 31 октября было приостановлено отправление призывников со сборных пунктов областных военных комиссариатов в ряды Вооруженных Сил и другие воинские формирования Украины.

По данным Главного управления личного состава Генерального штаба ВС Украины, до введения карантинных мероприятий в ряды Вооруженных Сил и других воинских формирований Украины уже было направлено почти 56% призывников.

Военными комиссариатами в тесном взаимодействии с местными органами власти и подразделениями воинских соединений Вооруженных Сил Украины был проведен значительный объем работ по перепланировке сроков отправления и переуведомления призывников для их явки в призывные участки в новые сроки.

“Не в связи с почти трехнедельной паузой, мы в уточненном плановом режиме и спокойно проведем отправление юношей в войска и завершим осеннюю призывную кампанию до конца ноября, как это и было предусмотрено”, - сообщил начальник отдела комплектования и призыва Главного управления личного состава Генерального штаба ВС Украины полковник Геннадий ЗЛАТНИКОВ.

Он также добавил, что процесс увольнения военнослужащих срочной службы, которые выслужили установленные сроки службы, уже завершен.

В то же время, как сообщили в Главном военно-медицинском управлении Вооруженных Сил Украины, с целью предупреждения и профилактики распространения среди военнослужащих заболеваний гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями все без исключения призывники, прибывающие в войсковые частям, обязательно будут проходить медицинские осмотры и будут находиться определенное время на карантине.

При наличии малейших признаков острых респираторных инфекций или жалоб на состояние здоровья призывники сразу же будут направляться в медицинские учреждения для проведения курса лечения, отмечается в сообщении.