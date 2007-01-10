Из-за конфликта Москвы и Минска Украина потеряет 120 млн. долл.
Мнение министра топлива и энергетики
Украина из-за прекращения транзита российской нефти по белорусскому участку нефтепровода «Дружба» сократила экспорт нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды» на 50%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО перед началом заседания Кабинета министров.
По его словам, сегодня остановлена поставка по нефтепроводу «Одесса-Броды», который работал в реверсном режиме, и которому поставлялось, согласно контракту, 9 млн. тонн нефти в год.
Министр прогнозирует, что финансовый ущерб Украины в результате белорусско-украинского конфликта может составить 120 млн. долл. в год или 10 млн. долл. в месяц.
Ю.БОЙКО подчеркнул, что конфликт между Беларусью и Россией «никоим образом не отразится на цене на газ и бензин на автозаправках».
Министр выразил надежду, что в ближайшее время конфликт между Россией и Беларусью относительно поставок нефти будет урегулирован.