Из-за конфликта Москвы и Минска Украина потеряет 120 млн. долл.

Украина из-за прекращения транзита российской нефти по белорусскому участку нефтепровода «Дружба» сократила экспорт нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды» на 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО перед началом заседания Кабинета министров.

По его словам, сегодня остановлена поставка по нефтепроводу «Одесса-Броды», который работал в реверсном режиме, и которому поставлялось, согласно контракту, 9 млн. тонн нефти в год.

Министр прогнозирует, что финансовый ущерб Украины в результате белорусско-украинского конфликта может составить 120 млн. долл. в год или 10 млн. долл. в месяц.

Ю.БОЙКО подчеркнул, что конфликт между Беларусью и Россией «никоим образом не отразится на цене на газ и бензин на автозаправках».

Министр выразил надежду, что в ближайшее время конфликт между Россией и Беларусью относительно поставок нефти будет урегулирован.