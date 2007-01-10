К визиту Ющенко в домах Луганска начало пропадать тепло

В Луганске городское коммунальное предприятие «Теплокоммунэнерго» из-за долгов потребителей начало отключать от теплоснабжения жилые дома.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Луганского городского совета, на днях от тепла будут отключены 13 домов, всего же о возможном отключении предупреждены жители 72 домов.

Вчера от теплоснабжения уже были отключены два дома, жители которых задолжали соответственно 177,9 тыс. грн. и 167,7 тыс. грн. По словам заместителя директора «Теплокоммунэнерго» Виктора ГИЖЕВСКОГО, председатели жилищных кооперативов этих домов были заблаговременно предупреждены о возможном отключении. Теплоснабжение этих домов будет возобновлено лишь тогда, когда жители на 100% рассчитаются за текущее потребление тепла и составят график погашения задолженности.

В целом, по данным пресс-службы городского совета, в декабре жители Луганска рассчитались за услуги теплоснабжения на 38%.

Тарифы на тепло в Луганске были повышены с 1 ноября 2006 года с 2 грн. 8 коп. до 4 грн. 56 коп. за 1 кв. метр отопливаемой площади.