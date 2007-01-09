Ющенко вернул заместителя главы СБУ на должность
Игорь Коновалов отвечал за спецсвязь
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил Игоря КОНОВАЛОВА заместителем председателя Службы безопасности Украины.
Документ размещен на официальном сайте главы государства.
Справка УНИАН. 18 апреля в 2006 г. тогдашний заместитель председателя СБУ, генерал-майора Игорь КОНОВАЛОВ был назначен председателем новообразованной Государственной службы специальной связи и защиты информации (Постановление Кабинета Министров Украины от 12 апреля 2006 г. №513).
10 мая 2006 г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Игоря КОНОВАЛОВА от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины "в связи с переходом на другую работу".
27 декабря 2006 г. Игорь КОНОВАЛОВ был освобожден правительством с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины "в связи с переходом на другую работу". Госслужбу возглавил Юрий ЧЕБОТАРЕНКО.
Госслужба специальной связи и защиты информации - государственный орган, предназначенный для обеспечения функционирования и развития системы правительственной связи, Национальной системы конфиденциальной связи, защиты государственных информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационных системах, криптографической и технической защиты информации. Госслужба специальной связи и защиты информации была создана "на базе и за счет Департамента специальных телекоммуникационных систем и защиты информации СБУ" и она является правопреемником департамента.
Согласно закону Украины “О Государственной службе специальной связи и защиты информации” Госслужба начала свою деятельность с 1 января 2007 года. За ее формирование на протяжении 2006 г. отвечал Игорь КОНОВАЛОВ.