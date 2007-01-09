Ющенко вернул заместителя главы СБУ на должность

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил Игоря КОНОВАЛОВА заместителем председателя Службы безопасности Украины.

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Справка УНИАН. 18 апреля в 2006 г. тогдашний заместитель председателя СБУ, генерал-майора Игорь КОНОВАЛОВ был назначен председателем новообразованной Государственной службы специальной связи и защиты информации (Постановление Кабинета Министров Украины от 12 апреля 2006 г. №513).

10 мая 2006 г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Игоря КОНОВАЛОВА от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины "в связи с переходом на другую работу".

27 декабря 2006 г. Игорь КОНОВАЛОВ был освобожден правительством с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины "в связи с переходом на другую работу". Госслужбу возглавил Юрий ЧЕБОТАРЕНКО.

Госслужба специальной связи и защиты информации - государственный орган, предназначенный для обеспечения функционирования и развития системы правительственной связи, Национальной системы конфиденциальной связи, защиты государственных информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационных системах, криптографической и технической защиты информации. Госслужба специальной связи и защиты информации была создана "на базе и за счет Департамента специальных телекоммуникационных систем и защиты информации СБУ" и она является правопреемником департамента.

Согласно закону Украины “О Государственной службе специальной связи и защиты информации” Госслужба начала свою деятельность с 1 января 2007 года. За ее формирование на протяжении 2006 г. отвечал Игорь КОНОВАЛОВ.