Грипп унес жизни 299 украинцев

Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине с начала эпидемии гриппа, острых респираторных заболеваний и их осложнений (пневмонии и тому подобное) по состоянию на 15 ноября умерли 299 человек.

Соответствующая информация содержится на официальном сайте Минздрава.

Из них за последние сутки умерли 17 человек, все взрослые, одна женщина – из категории “беременные и роженицы”.

Всего с начала эпидемии – с 29 октября – было зарегистрировано 1 млн. 364 тыс. 939 человек, заболевших ОРЗ и гриппом, за последние сутки – 17 401 человек.

С начала эпидемии были госпитализированы 75 тыс. 862 человека, за последние сутки – 2489 человек. Уже выписаны – 40 тыс. 490.