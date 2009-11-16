Турчинов: работаем по схеме "сначала - проблема, потом - оценки"

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает нецелесообразной отставку министра здравоохранения Украины Василия КНЯЗЕВИЧА в условиях эпидемической ситуации в связи с распространением гриппа.

Об этом А.ТУРЧИНОВ заявил в эфире “5-го канала” в воскресенье.

«Когда начинаешь решать кадровые или технические вопросы, когда есть серьезная проблема, то это отвлекает внимание от достижения конкретного результата», - сказал первый вице-премьер.

Он считает, что, во-первых, необходимо остановить развитие эпидемии, а затем проанализировать действия всех ветвей власти.

«Нужно остановить сначала проблему, после этого можно анализировать и делать оценку, кто как сработал, кто на что был способен, и кто за что должен нести ответственность. Я думаю, что именно по такой схеме мы будем работать”, - пояснил А.ТУРЧИНОВ.