Газпром пока не намерен штрафовать Украину за недобор газа

Российский "Газпром" пока не намерен применять штрафные санкции к Украине за недобор газа.

Об этом российским информационным агентствам, как передает ВВС, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ.

Он сказал, что Газпром сейчас не будет взимать штрафные санкции с "Нафтогаза" «с учетом тяжелой экономической ситуации» в Украине, отметив, что "Газпром" имеет на это «полное контрактное право...»

Отвечая на вопрос журналистов в кулуарах саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества в Сингапуре, А.МЕДВЕДЕВ сказал, что Россия надеется, что Украина полностью обеспечит оплату российского газа «по контракту».

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 ноября, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО назвала провокационным заявление о возможности наложения штрафа на НАК «Нафтогаз Украины» за недобор российского газа.

Премьер-министр отметила, что на сегодняшний день между премьерами Украины и России достигнута договоренность о том, что российская сторона не будет предъявлять никаких штрафных санкций к Украине за недобор природного газа по итогам года.

6 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключил, что Украине могут предъявить штрафные санкции в размере свыше 7,8 млрд. американских долларов за недобор российского газа.

По данным представителя Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО, за 10 месяцев недобор Украиной российского газа составил 12 млрд. куб. м, за который сохраняется угроза штрафных санкций на сумму почти 8 млрд. долл.