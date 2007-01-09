В Донецке бастуют 6 тысяч шахтеров

Сегодня в Донецке около 6 тысяч горняков государственного шахтоуправления "Донбасс" начали забастовку. В состав шахтоуправления входят три шахты - "Коммунарская", "Щегловская" и "Глубокая".

Как сообщил УНИАН председатель Независимого профсоюза горняков ш/у "Донбасс" Валерий БОГАТИЩЕВ, забастовка началась сегодня в 9 часов утра, с утренней смены.

По словам В.БОГАТИЩЕВА, фактически, горняки начали забастовку 30 декабря 2006 года. Однако из-за того, что Министерство угольной промышленности Украины выполнило их требование относительно немедленного погашения задолженности по зарплате (не менее 8 млн. грн.), забастовка была приостановлена.

В.БОГАТИЩЕВ уточнил, что горняки также требуют от министерства утверждения самостоятельного статуса шахт (невключение их в состав "Макеевугля", как планирует министерство), а также погашения банковского кредита, который шахтоуправление брало под гарантии государства. В.БОГАТИЩЕВ также отметил, что в декабре шахтоуправление было лишено законных госдотаций в размере 1,7 млн. грн.

Из-за того, что другие требования не были выполнены, трудовые коллективы приняли решение возобновить забастовку.

В.БОГАТИЩЕВ отметил, что во время забастовки на шахтах не будут вестись добычные и проходческие работы. Задействованы будут только службы, которые поддерживают выработки в рабочем состоянии.