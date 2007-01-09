Швейцария защитила тайну брата бин Ладена

Йеслам Бинладин. Кадр телеканала NBC

Французские судебные органы прекратили расследование в отношении единокровного брата Осамы бин Ладена по подозрению в отмывании денег, передает агентство France Presse.

Расследование началось в декабре 2001 года, когда в правоохранительные органы поступила информация о подозрительных переводах со счетов компаний, связанных с компанией Йеслама Бинладина Saudi Investment Company. В частности, подозрения вызвали 300 миллионов долларов, переведенные из Швейцарии в Пакистан. Деньги могли предназначаться "террористу номер один", предположили французские власти.

Однако через пять лет судебные органы были вынуждены прекратить расследование в связи с отсутствием доказательств. Как рассказал источник агентства, швейцарская сторона отказалась предоставить финансовые документы, имеющие отношение к делу.

Бинладен, настаивающий именно на таком написании своей фамилии, отрицает любые контакты со своим братом и утверждает, что является добропорядочным гражданином Швейцарии. По его словам, когда-то они с бин Ладеном распоряжались одним банковским счетом, оставленным в наследство отцом, саудовским предпринимателем. Его наследство было поделено между всеми 54 детьми, отмечает агентство.

Лента.ру