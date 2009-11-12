Два бандита с игрушечными пистолетами ограбили торговую базу

В Херсонской области сотрудники милиции задержали двух преступников, которые, угрожая игрушечными пистолетами, ограбили кассу одной из районных торговых баз.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Управления Министерства внутренних дел области.

По данным милиции, 30 октября в обеденный перерыв преступники в масках зашли в рабочий кабинет кассира базы и стали требовать у него деньги. Кассирша отдала им 565 грн., с которыми преступники скрылись с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий воров задержали. Ими оказались двое ранее судимых жителей села Александровка Каланчакского района Херсонский области. По словам одного из задержанных, 30-летнего безработного, деньги ему нужны были для того, чтобы купить подарок для маленького сына.

Вместе с односельчанином он спланировал преступление, а игрушечные пистолеты взял у собственного сына. Чтобы их не узнали, мужчины несколько дней не брились, специально купили тёмные очки, кепки и шарфы. Часть украденной суммы была потрачена на покупку бензина, остальную часть преступники пропили.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины (карается лишениям свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества).