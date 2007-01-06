Президент поздравляет граждан Украины с Рождеством Христовым

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует граждан Украины с радостным и светлым Рождеством Христовым.

Как говорится приветствии, переданном УНИАН пресс-службой главы государства, “этот праздник из года в год укрепляет нашу веру в неминуемую победу добра над злом, света над тьмой, вдохновляет надеждой на счастливое будущее Украины. Рождество Христово побуждает обратиться к Библейским заповедям, вечным и неистребимым истинам, которые стали указателем на пути усовершенствования и возвеличивания человека”.

“В эти дни наши сердца наполняются чистыми помыслами и любовью, покой и согласие приходят к каждому жилищу, - отмечает Президент. - Поэтому пусть рождественские колокола и в дальнейшем пробуждают духовное возрождение и моральное обновление нации. Пусть расцветает свободная и соборная Украина, множатся наши достижения, растет благосостояние каждого украинца”.

“Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного тепла и уюта. Веселых и радостных праздников! Христос рождается – славим Его!”, - говорится в приветствии главы государства.