В Луганской области превышен эпидемический порог

В Луганской области по состоянию на 18.30 6 ноября зарегистрировано превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, уровень заболеваемости в регионе в целом составляет 79,2 на 10 тысяч населения при эпидемическом пороге 42,9 на 10 тысяч населения (порог заболеваемости превышен на 84% или в 1,8 раза).

Всего за неделю ОРВИ в Луганской области заболели 18 тысяч 55 человек.