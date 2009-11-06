Доллар на межбанке идет вниз

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1365/8,1710, к 12:00 цены снизились до 8,1350/8,1570 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2803/0,2816, а к 12:00 цены поднялись до 0,2811/0,2819. В России курс доллар-рубль продолжает падать, и к 12:00 установился на уровне 28,9339 (-0,1996).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,4886/1,4688, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 12,1030/12,1560, к 12:00 сузился спрэд - 12,1195/12,1540.