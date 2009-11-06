В налоговой говорят о спекуляциях в каждой 10-й винницкой аптеке

Винницкие налоговики разоблачили факты спекуляции антивирусными медпрепаратами: превышение предельных цен выявлено почти в 20 из 200 проверенных аптек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе налоговой милиции ГНА в Винницкой области.

Согласно сообщению, завышение розничных цен налоговики констатировали в Казатинском, Ильинецком, Хмельниковском районах Винницкой области.

По информации налоговиков, почти в половине из проверенных налоговиками аптек области выявлен дефицит антивирусных препаратов. В то же время, как констатировали налоговики, сообщение о заболевании вызвало ажиотаж и привело к массовой скупке лекарств в аптеках, в частности, противопростудных лекарств, марлевых повязок, бинтов.

Сегодня из состава сотрудников налоговой службы области создано 15 мобильных групп, которые регулярно проверяют аптечные учреждения на наличие необходимых лекарственных средств и соблюдения требований ценовой политики.

«Наша цель – обеспечить цивилизованные условия реализации медицинских препаратов, средств лечения и профилактики, необходимых для преодоления эпидемии гриппа. В первую очередь, это недопущение реализации через аптечные сети неучтенных медпрепаратов, немедленное прекращение спекулятивного завышения цен на лекарства и изделия медицинского назначения, выявление и изъятие из обращения некачественных лечебных средств. Нарушителям придется оплатить достаточно большие штрафы, которые нередко превышают суммы заработанных на массовой панике денег», - сказал первый заместитель председателя ГНА в Винницкой области Василий ДРЕМЛЮГА.