В центре Киева совершено вооруженное нападение на валютную обменку

Сегодня днем в центре Киева было совершено нападение на пункт обмена валют с применением огнестрельного оружия.

Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в Киеве, неизвестный молодой мужчина зашел в обменный пункт по ул. Саксаганского, 5, который принадлежит одному из банков, и, наставив обрез ружья на кассира, стал требовать у нее деньги.

В то же время, сотрудник учреждения успела спрятаться за ограждения и нажать кнопку вызова милиции.

В этот момент злоумышленник сделал выстрел, пуля разбила витрину. После этого грабитель убежал с места инцидента.

Сотрудники МВД на данный момент устанавливают личность нападавшего.