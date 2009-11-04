В Харькове для заболевших женщин будет отдельный роддом

В Харькове уровень заболеваемости гриппом вдвое ниже среднесезонных показателей.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным врачей, в последние сутки ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Харькове не изменилась – за прошлую ночь в службу «скорой помощи» поступило 98 вызовов по поводу заболевания ОРВИ (предыдущая ночь – 112 вызовов), госпитализированы в инфекционные больницы 25 чел. (прошлой ночью – 31). На протяжении суток с 8-ми утра 3 ноября до 8-ми утра 4 ноября в детскую инфекционную больницу госпитализированы 14 детей (за предыдущие сутки – 21 ребенок), во взрослую инфекционную больницу госпитализированы 54 чел. (предыдущие сутки – 61). У трех взрослых диагностирован сезонный грипп. Таким образом, уровень заболеваемости гриппом в Харькове почти вдвое ниже среднесезонных показателей, констатировали в пресс-службе.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя городского головы – директора Департамента здравоохранения и социальных вопросов Игоря ШУРМУ, беременных жительниц Харьковской области с вирусными инфекциями будет принимать один специально выделенный роддом.

По его словам, роддомом, куда будут помещать родильниц и женщин, находящихся на сохранении, в случае их инфицирования ОРВИ или гриппом, определен городской роддом №2 города Харькова.

«Это заведение открывается сегодня после текущего ремонта, и ему будет предоставлено кадровое дополнительное обеспечение по обслуживанию. Поступать в этом роддом будут женщины не только проживающие в нашем городе, но и женщины с респираторными заболеваниями из Харьковской области», - сообщил И.ШУРМА.