Бывший председатель Национального банка Украины Сергей ТИГИПКО убежден, что со следующей весны экономика страны позволит укрепить позиции гривни по отношению к американскому доллару.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Кировограде.

«Сегодня я бы не нагнетал ситуацию с долларом. У нас достаточно большие валютные резервы, речь идет о 27-28 млрд. Если допустить, что весь 2010 год ситуация в экономике будет плохой, можем говорить о сумме в 12-14 млрд. Это не критически для нас. Можно спокойно держать гривню стабильной», - убежден С.ТИГИПКО.

По мнению политика, ситуация ухудшится, если Украина не получит помощь МВФ, то есть 3,8 млрд. дол., которые должны были зайти в страну.

«Другая проблема, если вмешается политика. В результате политического давления, курс может быть 10 и, даже, 12 гривен за доллар. Но я могу сказать абсолютно ответственно, что сегодня экономических оснований для роста курса доллара в Украине нет», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, сегодня гривня выросла за счет ажиотажного спроса. «Национальная валюта спокойно могла бы находиться на уровне 7,7, даже 7,5 за доллар до окончания выборов», - убежден С.ТИГИПКО.