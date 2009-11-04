В Нафтогазе еще не знают, какими деньгами заплатят России за газ?

«Нафтогаз Украины» на сегодняшний день аккумулирует средства для того, чтобы своевременно заплатить «Газпрому» за поставленный в октябре природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

Он уточнил, что размер платежа составляет около 460 млн. долл. США.

«Еще есть время для того, чтобы саккумулировать эти средства и своевременно рассчитаться», - сказал Ю.ПРОДАН.

При этом он отметил, что расчет может быть проведен за счет средств НАК «Нафтогаз», полученных от хозяйственной деятельности, либо других средств.

«Если надо будет, будут заимствования, у НАК «Нафтогаз» есть облигации внутреннего займа, они тоже могут быть проданы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украина Юлия ТИМОШЕНКО, выступая 3 ноября в парламенте, сказала, что НАК "Нафтогаз Украины" должен перечислить российскому "Газпрому" 4 млрд. грн. за потребленный в октябре природный газ.

6 октября НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в сентябре этого года российский газ.

В сентябре компания закупила около 2 млрд. куб. м российского газа на сумму около 400 млн. долл.

Напомним, в августе-сентябре «Нафтогаз Украины» для расчета с «Газпромом» осуществлял частичную продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), внесенных в уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» правительством, «Ощадбанку» с обязательством их обратного выкупа (РЕПО-сделки).

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сегодняшнего дня своевременно и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.