В Нафтогазе еще не знают, какими деньгами заплатят России за газ?
Продан говорит, что время еще есть
«Нафтогаз Украины» на сегодняшний день аккумулирует средства для того, чтобы своевременно заплатить «Газпрому» за поставленный в октябре природный газ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.
Он уточнил, что размер платежа составляет около 460 млн. долл. США.
«Еще есть время для того, чтобы саккумулировать эти средства и своевременно рассчитаться», - сказал Ю.ПРОДАН.
При этом он отметил, что расчет может быть проведен за счет средств НАК «Нафтогаз», полученных от хозяйственной деятельности, либо других средств.
«Если надо будет, будут заимствования, у НАК «Нафтогаз» есть облигации внутреннего займа, они тоже могут быть проданы», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украина Юлия ТИМОШЕНКО, выступая 3 ноября в парламенте, сказала, что НАК "Нафтогаз Украины" должен перечислить российскому "Газпрому" 4 млрд. грн. за потребленный в октябре природный газ.
6 октября НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в сентябре этого года российский газ.
В сентябре компания закупила около 2 млрд. куб. м российского газа на сумму около 400 млн. долл.
Напомним, в августе-сентябре «Нафтогаз Украины» для расчета с «Газпромом» осуществлял частичную продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), внесенных в уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» правительством, «Ощадбанку» с обязательством их обратного выкупа (РЕПО-сделки).
Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.
Украина до сегодняшнего дня своевременно и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.