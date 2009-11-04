БЮТ предлагает нормировать число рабочих мест для молодежи

Народный депутат Украины (БЮТ) Антон ЯЦЕНКО предлагает нормировать на предприятиях количество рабочих мест для молодежи.

Это предусмотрено законопроектом №5299 от 2 октября 2009 г., размещенном на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно проекту закона, для предприятий, учреждений и организаций устанавливается норматив рабочих мест для трудоустройства молодежи, которая закончила или прекратила учебу в средних общеобразовательных школах, профессионально-технических или высших учебных заведениях, уволилась со срочной службы или альтернативной (невоенной) службы и которой предоставляется первое рабочее место, в размере не менее 5% среднеучетной численности платных работников в год, а если работает от 10 до 25 человек – в количестве одного рабочего места.

Предприятия должны самостоятельно рассчитывать количество рабочих мест для трудоустройства молодежи, округляя до целого числа.

Предприятия, на которых на основном месте работают 10 и более человек, должны ежегодно предоставлять Фонду общеобязательного социального страхования на случай безработицы отчет о трудоустройстве молодежи.

Кроме того, законодательством предусмотрена ответственность за непредоставление руководителем предприятия в Фонд данного отчета.