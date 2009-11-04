Ющенко поручил усилить эффективность возвращения "плохих кредитов"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил усилить эффективность мер по возвращению кредитов недобросовестными заемщиками.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Согласно сообщению, 3 ноября Президент провел встречу с руководством Национального банка, правоохранительных и судебных органов, временными администраторами Укрпромбанка и банка «Надра».

Основной темой встречи стала ситуация в проблемных системных банках и состояние выполнения Указа Президента Украины «О мерах по обеспечению возобновления стабильности в банковской системе» от 8 октября 2009 года.

С момента принятия соответствующего Указа Президента Украины проблемными заемщиками этих двух банков было погашено просроченной кредитной задолженности в сумме более 170,0 млн. гривен, что дало возможность обеспечить выплату депозитов почти 41,1 тыс. гражданам. Кроме того, по результатам проведенной работы в соответствии с данным Указом Президента Временными администраторами достигнуты договоренности с заемщиками относительно реализации залогового имущества почти на 1,7 млрд. гривен.

Глава государства поручил участникам совещания усилить эффективность предусмотренных указом финансовых, правоохранительных, законодательных шагов с целью возвращения кредитов недобросовестными заемщиками.

В первую очередь В.ЮЩЕНКО акцентировал внимание председателя Национального банка на необходимости создания полноценного реестра недобросовестных заемщиков с целью сокращения рисков других банков во время обслуживания кредитной задолженности таких заемщиков. Президент отметил, что резервы по кредитам таких недобросовестных заемщиков в других банках должны формироваться в размере 100% суммы кредита.

Также Глава государства дал поручение принять дополнительные меры с тем, чтобы сделать невозможным участие недобросовестных заемщиков в закупке товаров, работ и услуг за государственные средства.

Генеральной прокуратуре Президент поручил повысить активность рабочей группы относительно выработки мероприятий, направленных на обеспечение защиты прав и интересов вкладчиков банков. Теперь во исполнение Указа Генеральный прокурор поручил прокурорам областей взять на личный контроль рассмотрение обращений администрации банков «Надра» и Укрпромбанка, обеспечив всесторонность реагирования на факты нарушений, изложенные в них. Также прокурорам направлен перечень недобросовестных заемщиков названных банков, по которым сегодня проводятся проверки.

По информации Генеральной прокуратуры, которая была представлена во время встречи, органами прокуратуры возбуждено свыше тысячи уголовных дел в банковской сфере. Также прокуратурой было отменено 236 незаконных постановлений относительно отказов в открытии уголовного дела. Уже расследовано и направлено в суд 685 уголовных дел этой категории. Также на устранение нарушений в банковской системе прокурорами внесено свыше 300 документов реагирования, по рассмотрении которых 133 должностных лица привлечены к ответственности, возмещены 31,3 млн. гривен.

Во исполнение Указа Президента в Генпрокуратуре создана рабочая группа во главе с заместителем генерального прокурора Татьяной КОРНЯКОВОЙ в составе работников ведомства, ответственных должностных лиц НБУ, Государственной налоговой администрации, Службы безопасности Украины, МВД, Минюста, вице-президента банка «Надра» и советника временного администратора ООО «Укрпромбанк».

Также Генеральный прокурор заявил о принятии дел, в которых затрагиваются интересы вкладчиков проблемных системных банков, на особый контроль.

Правоохранительным и судебным органам, Государственной пограничной службе Президент поручил усилить координацию работы с проблемными заемщиками. В первую очередь речь идет о временном ограничении недобросовестных заемщиков в праве выезда за границу и обеспечение необходимого правового обоснования этих действий.

Было также согласовано, что при открытии исполнительного производства по отношению к заемщику проблемного системного банка государственный исполнитель будет в обязательном порядке обращаться в суд с целью запрещения выезда за границу такого заемщика.

В то же время Президент поручил информировать заемщиков об имеющихся основаниях относительно ограничения их выезда за границу с целью предоставить таким заемщикам возможность решить их проблемные вопросы, а не информировать их о таком решении при пересечении границы.

Глава государства также дал поручение разработать проект изменений к законодательству с целью усилить правовые возможности для привлечения к ответственности недобросовестных клиентов банков.

Эти изменения, в частности, должны предусматривать введение ограничений для заемщиков относительно распоряжения собственным имуществом или средствами в случае злостного уклонения от выполнения обязательств перед банком, поскольку именно от действий таких клиентов страдает рядовой гражданин, доверивший свои сбережения банковской системе.