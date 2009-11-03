Польша не будет покупать вакцину от A/H1N1, пока не доказана безопасность

Польские власти не планируют закупать вакцину от так называемого «свиного» гриппа (A/H1N1), пока не будут завершены исследования ее неопасности для человеческого организма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр здравоохранения Ева КОПАЧ после заседания эпидемиологического комитета в понедельник вечером.

«Не будем проводить прививку людям плацебо, будем базироваться не на сплетнях, а на результатах клинических исследований», - отметила министр.

Е.КОПАЧ отметила, что польское правительство сейчас ведет переговоры о возможной покупке вакцин с тремя фирмами, отметив, что ни одна из них не завершила необходимые клинические исследования.

Кроме этого, до сих пор неизвестно, хватит ли для защиты от вируса одноразовой прививки или ее надо будет проводить дважды.

Е.КОПАЧ сказала, что польские власти выступают за то, чтобы прививка от A/H1N1 была введена в свободное обращение, что сделало бы возможной ее покупку непосредственно гражданами, а не только правительствами стран, как есть сегодня.

Министр заверила, что в случае подтверждения неопасности прививки польское правительство успеет купить ее к пику возможной эпидемии, которая может иметь место с января по март 2010 года.

Е.КОПАЧ заметила, что немецкое правительство закупило 50 миллионов доз, из которых из-за низкой заинтересованности прививками использовано только 10 млн.

Министр также заверила, что польские власти имеют необходимое оборудование и лекарства для того, чтобы не допустить эпидемии в Польше.

Она отказалась озвучить данные о запасах лекарств, которые имеет в своем распоряжении правительство, заметив только, что на лекарственных складах (из которых лекарства попадают в аптеки) есть 150 тысяч доз “Тамифлю” и 38 тысяч “Релензе”.

Копач заметила, что лекарство «Тамифлю» умышленно не были переданы в аптечное обращение в Польше, поскольку его использование при более легких заболеваниях гриппа привело бы к тому, что в случае сложной формы лекарства уже не подействуют.

Как сообщал УНИАН, польское Министерство здравоохранения считает намного опаснее A/H1N1 вирус обычного сезонного гриппа, призывая поляков проводить прививку собственно от него.

В 38-миллионной Польше в последнее время не зафиксировано роста заболеваний вирусными инфекциями, из-за которых в западных областях Украины заболели свыше 250 тысяч человек, из которых 72 умерли.