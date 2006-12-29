Электроэнергия в следующем году подорожает тоже

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики намерена ввести дифференцированные (блочные) тарифы на электроэнергию для населения со второго квартала 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе «горячей» правительственной телефонной линии заявил председатель НКРЭ Александр РОГОЗИН.

Он сообщил, что введение блочных тарифов предполагает разделение потребителей на две категории по объему ежемесячного потребления электроэнергии.

Предполагается, что для первой группы потребителей с ежемесячным объемом потребления до 125 кВт/ч тарифы будут установлены на уровне общих для населения в 2006 году, для второй группы потребителей, потребляющих сверх 125 кВт/ч, тарифы вырастут до конца следующего года на 60% от ныне действующих.

Он отметил, что в отношении возможного увеличения тарифов для населения, а также введения дифференцированных тарифов НКРЭ уже достигла предварительных договоренностей с профсоюзами.

Согласно предварительным договоренностям, общий тариф для населения до конца будущего года может быть увеличен на 30%.

«Предварительными договоренностями определено, что будет происходить повышение не более, чем 3 раза в год и не более, чем на 10%», - сказал он.

А.РОГОЗИН отметил, что поэтапное повышение тарифов, а также внедрение блочных тарифов предусматривается начать во втором квартале 2007 года.

Справка УНИАН. На сегодняшний день розничные тарифы для городского населения (без электрических плит) установлены на уровне 24,33 копейки за КВт/ч (с НДС), для сельского населения – 22,5 копейки за кВт/ч (с НДС), для населения, использующего электроплиты – 18,72 копейки за кВт/ч (с НДС).

Согласно проекту постановления правительства о введении блочных тарифов, разработанному НКРЭ для городского населения, за объем потребленной электроэнергии до 125 кВт/ч в месяц включительно тариф предлагается установить на уровне 24,36 коп. за кВт/ч, для городского населения за объем потребленной электроэнергии свыше 125 кВт/ч – 29,22 коп. за кВт/ч (за каждый кВт/ч потребленный свыше объема 125 кВт/ч). Для населения, проживающего в сельской местности, при условии ежемесячного потребления до 125 кВт/ч – 22,5 коп. за кВт/ч., за потребление свыше 125 кВт/ч. – 27 коп. за кВт/ч (за каждый кВт/ч, потребленный свыше объема 125 кВт/ч). Для населения, проживающего в домах, оборудованных кухонными электроплитами, электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) за объем потребленной электроэнергии до 200 кВт/ч в месяц – 18,72 коп. за кВт/ч, за потребление свыше 200 кВт/ч – 22,44 коп. за кВт/ч (за каждый кВт/ч потребленный свыше объема 200 кВт/ч).