Российский специалист не советует брать американское ядерное топливо

Лучшим способом диверсифицировать поставки ядерного топлива (ЯТ) в Украину является строительство собственного завода по его производству.

Об этом УНИАН сообщил исполнительный директор Дирекции по международному сотрудничеству, аналитике и развитию рынков ОАО «ТВЭЛ» Алексей ГРИГОРЬЕВ.

«Надежней диверсификации, чем строительство собственного завода по сборке ядерного топлива, нет», - уверен он.

При этом экономическую целесообразность и рентабельность, по словам А.ГРИГОРЬЕВА, обеспечат поставки топлива на 8 блоков АЭС, а в Украине их – 15.

«В принципе, смысл строительства завода есть. Вопрос лишь, до какой степени локализовывать. Если начинать добывать уран, который в Украине, кстати, тоже есть, и начинать строить установки по обогащению, тогда невыгодно - это будет стоить около 1 миллиарда долларов. Если же делать только конечную часть ЯТ - то это будет значительно дешевле и экономически выгодно», - сказал представитель «ТВЭЛ».

По его словам, российская компания давно предлагала Украине соответствующие услуги, однако столкнулась с конкуренцией на украинском рынке с американской компанией Westinghouse, которая, активно пытаясь внедрить в Украине свое топливо, тоже заявила о возможности строительства такого предприятия.

Вместе с тем А.ГРИГОРЬЕВ уверен, что среди преимуществ российского ЯТ – надежность, которая влияет на ядерную безопасность АЭС. «Westinghouse только начал делать ядерное топливо и в первый раз он попробовал его на АЭС в г.Темелин (Чехия). У них это не очень хорошо получилось – на четвертом году эксплуатации топливо начало изгибаться»,- сообщил он.

“В результате, Чехия в мае 2007 года досрочно отказалась от американского топлива, не дожидаясь окончания срока его работы. Необходимо помнить о том, что выигранный нами (ТВЭЛ - УНИАН) тендер в Чехии во много определялся тем, что топливо Westinghouse, такое же, как собираются поставлять в Украину, работает очень плохо», - сказал А.ГРИГОРЬЕВ.

«Получается, что сейчас НАК «Энергоатом» собирается закупать топливо, которое себя уже не оправдало. И подписывает, по указанию Президента Украины, с Westinghouse контракты на поставку топлива в течение 3 лет, которое еще даже не лицензировано», - добавил он.

По информации А.ГРИГОРЬЕВА, американское топливо - 6 ТВС (тепловыделяющих сборок) на Южно-Украинской АЭС проработало два года, после чего был подписан контракт на поставку еще 40 ТВС.

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденной в сентябре Кабмином государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году. В качестве партнеров для создания собственного производства ядерного топлива рассматривается российская компания «ТВЭЛ» и американская Westinghouse.

Возможность привлечения американской стороны к проектам по поставкам из США ядерного топлива обсуждался также 28 октября в Вашингтоне в ходе учредительного заседания украинско-американской рабочей группы по вопросам энергетической безопасности, сообщил представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ. Рабочую группу возглавили спецпосланник США по энергетическим вопросам в Евразии Ричард МОРНИНГСТАР и замминистра топлива и энергетики Украины Сергей ПАВЛУША.