Взрыв на шахте «Киевская»: четверо раненых

В Луганской области в результате взрыва на шахте «Киевская» ГП «Ровенькиантрацит» пострадали четыре горняка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, сегодня ночью в 01.50 во время подготовки к проведению взрывных работ на одном из участков шахты на глубине 560 метров произошел взрыв взрывчатки, в результате которого пострадали 4 горняка. Они госпитализированы в травматологическое отделение городской больницы.

По состоянию на 6.00 шахта работает в штатном режиме. Чрезвычайное происшествие на работу предприятия не повлияло. Угрозы жизни пострадавших нет.