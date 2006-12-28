БЮТ предостерегает тех, кто пресмыкается перед Черновецким

Фракция Блока Юлии Тимошенко в Киевсовете заявляет, что Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и “так называемое большинство” в Киевсовете идут на беспрецедентные шаги уничтожения демократических принципов работы органа местного самоуправления в столице Украины.

Об этом говорится в заявлении фракции БЮТ в Киевсовете, распространенном после того как Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не предоставил возможности зачитать председателю фракции БЮТ в Киевсовете Татьяне МЕЛИХОВОЙ зачитать это заявление о нарушении регламента заседания Киевского городского совета.

“Стремясь в дальнейшем беспрепятственно продолжать грабительскую практику по отношению к городу Киеву и его жителям, мэр и его большинство откровенно идут на нарушение законодательства Украины и регламента деятельности Киевсовета. В организации и проведении сессий сознательно допускают грубые нарушения: во время подготовки сессий самовольно, без учета мнения депутатов Киевсовета, меняется повестка дня проведения сессии, депутатскому корпусу не дают возможности ознакомиться с повесткой дня, отсутствуют проекты решений повестки дня, не обеспечивается сопроводительная документация. По состоянию на 20.00 27 декабря у депутатов не было ни одного документа по проведению сегодняшней сессии”, - отмечается в заявлении фракции БЮТ в Киевсовете.

По мнению членов фракции, “последние изменения в регламент работы Киевсовета о том, что процедурные вопросы могут быть внесены по требованию не менее 50 депутатов – вопиющее нарушение норм демократии. Эти изменения свидетельствуют о том, что ЧЕРНОВЕЦКИЙ решил окончательно перевести деятельность Киевсовета в ручное управление”.

БЮТовцы убеждены: “с помощью таких изменений Киевский городской председатель стремится лишить оппозиционную часть депутатского корпуса каким-либо образом влиять на работу Киевсовета, влиять на решение жизненно важных вопросов города и самовольно, с помощью управляемого большинства, использовать Киев для собственного обогащения”.

“Мы, депутаты фракции БЮТ, понимаем, что мэр и его команда прекрасно осознают, что они утратили доверие и поддержку практически всех киевлян. Именно поэтому, чувствуя, что общественность города не будет терпеть такого надругательства, создают себе условия для проведения масштабных махинаций с собственностью города, землей Киева, коммунальными предприятиями, за счет жителей столицы”, - говорится в документе.

Члены фракции БЮТ предупреждают “ЧЕРНОВЕЦКОГО и его окружение, несмотря на попытку лишить оппозицию права голоса – фракция БЮТ не позволит бесконтрольно наживаться за счет Киева и киевлян”.

БЮТ предостерегает “тех, кто, ползая перед мэром, сам рассчитывает откусить кусок Киева – мы будем обжаловать любые незаконные решения, принятые Киевсоветом или здесь, в сессионном зале, или в кабинете мэра, где бы они ни были приняты”.

Справка УНИАН. В оппозиционное межфракционное депутатское объединение “Демократический Киев” входит 40 депутатов.