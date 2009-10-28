За октябрь Нафтогаз отдаст Газпрому порядка $500 миллионов

За октябрьские поставки газа НАК «Нафтогаз Украины» заплатит ОАО «Газпром» порядка 500 млн. долл. Об этом сегодня журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он подчеркнул, что общую сумму оплаты пока назвать нельзя, поскольку месяц еще не закончился.

«Месяц еще не закончился, но сейчас речь идет о, приблизительно, 500 млн. долл.», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 года, НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сегодняшнего дня вовремя и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.

В соответствии с контрактом на поставку газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 базовая цена - 450 долл. за 1000 куб. м). Цена изменяется по формуле ежеквартально.

Объем поставки газа на Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м.

Контракт предусматривает поставку в первом квартале 5 млрд. куб. м, втором - 10 млрд. куб. м, третьем - 12 млрд. куб. м и четвертом - 12,5 млрд. куб. м.

НАК "Нафтогаз Украины" импортировал в первом квартале 2,8 млрд. куб. м, во втором - около 5,7 млрд. куб. м, в третьем – около 8,5 млрд. куб. м.

По информации заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Ярослава МАРЧУКА, НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале текущего года планирует импортировать 7-8 млрд. куб. газа.

По его словам, объем импорта газа в октябре т.г. планируется на уровне 1-1,2 млрд. куб. м.