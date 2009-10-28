В Москве началась эпидемия ОРВИ и гриппа

Показатели заболеваемости населения Москвы гриппом и ОРВИ превысили расчетный эпидемический уровень на 21 процент, сообщает столичное управление Роспотребнадзора. С 19 по 25 октября в городе заболели 105 тыс. 665 человек, в том числе 68 тыс. 550 детей.

По сравнению с предыдущей неделей, количество регистрируемых заболеваний возросло на 40,7%, 2216 москвичам, в том числе 1514 детям, потребовалась госпитализация, передает Лента.ру.

Больше всего эпидемией затронуты дети 3-12 лет. В этих возрастных группах эпидемические пороги заболеваемости превышены, соответственно, на 28,1 процента и в 2,5 раза.

В остальных возрастных группах заболеваемость не достигает эпидемического порога: среди детей до 2 лет она ниже пороговых показателей на 13,8 процента, среди взрослых – на 0,3 процента.

Подтвержденные случаи гриппа (преимущественно сезонного) составляют около 1 процента от общего числа выявленных заболеваний. Одновременно продолжает расти число зарегистрированных в столице РФ случаев пандемического гриппа А/H1N1. 27 октября в Москве была официально подтверждена первая в городе смерть пациентки с этой инфекцией. Это четвертый в России случай смерти человека от нового гриппа.

В настоящее время в Москве продолжается иммунизация граждан, отнесенных к группам риска (медработников, учителей, людей старше 60 лет и детей), против сезонных штаммов гриппа. По состоянию на 26 октября прививки получили 1 237 584 человек.