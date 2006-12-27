Запрет на ввоз старых автомобилей будет отменен, но...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регистрации транспортных средств», принятый парламентом 6 декабря 2006 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон предусматривает, в частности, внесение изменений в Закон Украины «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств» относительно отмены со дня вступления Украины во Всемирную организацию торговли установленного названным Законом запрещения на пропуск на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения транспортных средств, со времени изготовления которых прошло более 8 лет.

В то же время к таким транспортным средствам во время их первой регистрации в Украине предлагается установить повышенные, сравнительно с транспортными средствами, которые использовались меньше 8 лет, ставки налога.