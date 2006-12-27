В Донецкой области за получение взятки задержали мэра

В Донецкой области за получение взятки задержан мэр одного из городов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке сообщил начальник Управления государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями ГУМВД Украины в Донецкой области полковник милиции Олег МОРГУНОВ.

Он также сообщил, что по факту получения взятки мэром прокуратурой области возбуждено уголовное дело.

О.МОРГУНОВ не стал называть фамилию мэра и город, напомнив, что "есть тайна следствия". Однако он отметил, что это мэр "одного из городов районного подчинения, численность населения которого составляет около 50 тыс. человек".

По словам О.МОРГУНОВА, "суммы взяток еще дополнительно будут устанавливаться". При этом он уточнил, что мэр получил взятку от предпринимателя за содействие в открытии торговой точки, и что, "скорее всего, это не единственный эпизод в преступной деятельности фигуранта".

Начальник УГСБЭП также проинформировал, что на протяжении последних 6-7 месяцев от жителей поступали сведения на задержанного мэра.

"Могу сказать, что на протяжении 6-7 месяцев в службу БЭП от граждан города неоднократно поступали сведения как анонимные, так и в виде заявлений, о том, что данный мэр способствует в городе не подъему авторитета администрации, а наоборот - дискредитировал эти органы", - заключил О.МОРГУНОВ.