Руководство «Миттал Стил Кривой Рог» даст пресс-конференцию

28 декабря в 17-15 в г. Кривой Рог (ПК ОАО «Миттал Стил Кривой Рог», проспект Металлургов, 7) состоится пресс-конференция, посвященная годовщине работы компании Mittal Steel на предприятии в Кривом Роге и подписанию коллективного договора на 2007-2008рр. на ОАО «Миттал Стил Кривой Рог» при участии руководства предприятия. Телефоны: (044)270-72-40, (056) 478-32-94.