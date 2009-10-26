Севастопольский порт возмущен действиями ЧФ России

Руководство Государственного предприятия «Севастопольский морской торговый порт» возмущено действиями отдельных должностных лиц Черноморского флота РФ, приведшими к возникновению аварийной ситуации во время проведения силами предприятия в акватории Севастопольской бухты буксировочной операции.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник порта Сергей ТАРАКАНОВ, 23 октября три портовых буксира, согласно имевшейся суточной заявке, выполняли работы по перешвартовке в пределах акватории бухты бывшего спасательного судна «Апшерон» (проданного в августе по решению командования ВМФ РФ украинской фирме за 1 млн. 100 тыс. грн. для последующей его разделки на металлолом - УНИАН).

Вместе с тем, по информации начальника порта, когда операция уже подходила к завершению, и судно должно было быть ошвартовано у другого причала, буксировочный караван был блокирован, ему преградили путь подошедшие два буксира ЧФ РФ.

«На поступившее от находившегося на борту «Апшерона» лоцмана предупреждение о том, что подобные действия являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновений судов, капитан российского буксира ответил, что получил соответствующее распоряжение от своего начальства», - сказал С.ТАРАКАНОВ.

По словам начальника порта, «мне трудно судить, почему поступило такое распоряжение, возможно, командование ЧФ РФ по какой-то причине подвергло сомнению законность продажи судна, или еще что-то, но у нас имеются копии всех необходимых документов, свидетельствующие о состоявшейся купле-продаже».

Как добавил С.ТАРАКАНОВ, вскоре на место события прибыли представители командования ЧФ РФ, они поднялись на борт «Апшерона», но путем длительных переговоров работникам порта удалось убедить их в необходимости завершения буксировочной операции, и, тем самым - предупредить возможность аварийного происшествия в акватории бухты.

Данный факт руководство порта расценивает как грубейшее нарушение со стороны определенных должностных лиц ЧФ РФ правил мореплавания. «Подобные действия, к сожалению, свидетельствуют о том, что ЧФ РФ грубо игнорирует «Обязательные постановления Севастопольского морского торгового порта», введенные в действие в октябре 2003 года, ряд других украинских нормативных документов. Кроме того, подобный случай происходит не впервые», - заявляет С.ТАРАКАНОВ.

Вместе с тем, как отметил начальник порта, «руководство предприятия всегда готово к деловому сотрудничеству с ЧФ РФ, решению всех возникающих вопросов цивилизованным путем». С.ТАРАКАНОВ также выразил сожаление: «практика последних трех лет показывает, что командование ЧФ РФ просто не обращает внимания на наши неоднократные обращения с предложением провести рабочие встречи по организации взаимодействия по тем или иным имеемым проблемным вопросам, возникающим в акватории бухты».

Руководство порта выразило надежду на более конструктивное сотрудничество между предприятием и ЧФ РФ, и что впредь подобные случаи не повторятся.