Вчерашнее убийство в Одессе совершил один из криминальных авторитетов

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в убийстве 27-летнего Сергея Лисиченко, совершенном вчера около 16.30 на углу улиц Лейтенанта Шмидта и Пантелеймонской в Одессе.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в области, «сильным ударом ножа преступник пробил гортань погибшему, а другому потерпевшему нанес ранение в область ключицы. Врачам горбольницы №9 удалось спасти ему жизнь».

По факту убийства, уточнил руководитель ЦОС Владимир ШАБЛИЕНКО, «возбуждено уголовное дело по признакам ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Сейчас задержанный Георгий дает показания следователю».

По его версии, к убийству и ранению граждан привела внезапно возникшая ссора по поводу приобретенной карточки для пополнения счета мобильного телефона. Кинжал стал аргументом мгновенной «разборки» с продавцами карточек.

Согласно источнику УНИАН в правоохранительных органах, убийство одного гражданина и ранение другого совершил один из криминальных авторитетов Одессы Георгий С., известный в криминальных кругах по прозвищу «Стоян».

В ЦОС облУВД отказались от комментариев по этому поводу.