Бывший зять президента получил 17 лет колонии

Бывший зять президента Карачаево-Черкесии Алия Каитов приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Верховный суд республики признал его виновным в организации убийства депутата парламента КЧР Расула Богатырева и еще шести человек, сообщает Лента.ру.

Ранее представитель гособвинения потребовал для Каитова 20 лет колонии строгого режима. Всего по делу проходят 16 человек. Восемь из них обвиняются в убийстве, а остальные - в сокрытии этого преступления.

Главными исполнителями преступления признаны Азамат Акбаев и Темирлан Бостанов. Они приговорены к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщает РИА Новости.

Кроме того, к 16 годам колонии строгого режима приговорен Герман Исмайлов, к 14 годам - Дмитрий Давыдов, к девяти годам - Николай Соболев и к восьми с половиной - Станислав Ильинский. Срок отбывания всем вышеперечисленным лицам зачитывается с момента задержания в октябре 2004 года.

Еще восемь подсудимых - Николай Дремлюк, Анатолий Шульга, Нюр-Ахмат Салпагаров, Михаил Шульженко, Игор Пуненков, Валерий Шеховцов, Евгений Орлов, Николай Федарец - виновные в сокрытии преступления, приговорены к различным срокам заключения, в том числе к условным.

Тела семи местных предпринимателей были обнаружены в начале ноября 2004 года в заброшенной шахте Карачаевского района республики. В рамках уголовного дела был арестован Али Каитов, депутат народного собрания республики и гендиректор ОАО "Кавказцемент", акционерами которого являлись погибшие. По версии следствия, убийство произошло на даче Каитова, а мотивом стала борьба за контроль над компанией.

Каитов был женат на дочери президента республики Мустафы Батдыева. После взятия Каитова под стражу его жена оформила с ним развод.